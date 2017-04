TV: Een andere kijk - Farida Moultmar

In de derde aflevering van Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap spreekt Sarah Marijnissen met mode-ontwerper Farida Moultmar.

Farida Moultmar werkt vanuit het wijkatelier in de Afrikaanderbuurt in Rotterdam-Zuid, samen met kunstenaars, designers en buurtbewoners. De wijk heeft een negatief imago, maar in het hart van deze buurt floreert de Afrikaander Coöperatie, een samenwerking van 50 kleine ondernemers die buurtbewoners de kans geeft hun talenten tot bloei te brengen. Het wijkatelier is er sinds drie jaar onderdeel van, waar de mix aan culturen als een rijkdom wordt ervaren. Hier is delen niet alleen bedrijfsmatig, maar ook luisteren naar elkaars levensverhalen over oorlog, vluchten en elkaar helpen.



Als Farida zes is, komt het gezin naar Brussel waar ze later naar de mode-academie gaat. Op haar 20e trouwt ze met haar grote Marrokaanse liefde met wie ze naar Rotterdam verhuist. Ze zijn meer dan 25 jaar samen. Dan sterft haar man plotseling, in de nacht met een arm om haar heen. Een groot gemis, nog steeds. ‘Hij was een deel van mij. Dat is nu leeg. Dat vul ik met de mensen hier en de mode. Dat is niet ’t zelfde maar het geeft me veel energie om elke dag op te staan en er iets moois van te maken’. ‘Mode ontwerpen is mijn medicijn’.

Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

