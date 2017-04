TV: Een andere kijk - Jos de Blok

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 3 Sterren

In de tweede aflevering van Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap bezoekt boeddhiste Sarah Marijnissen Jos de Blok wiens controversiële uitspraak: “Managen is flauwekul” hem treffend typeert. Tegen de tijdgeest in bouwde hij 10 jaar geleden in Nederland de Stichting Buurtzorg op. Een uniek concept van wijkzorg. De organisatie onderscheidt zich in dat het geen management kent en geen callcenter of planners heeft. Meer dan 14.000 werknemers werken in zelfsturende teams.

Jos wilde het vak teruggeven aan de (wijk)verpleegkundigen, zodat de ziel weer terug in de zorg zou komen. Door dit vertrouwen en een simple bedrijfsvoering is de menselijkheid terug gekeerd op de werkvloer. Niet langer staat het product centraal, maar wordt er vanuit de mens gedacht. Buurtzorg is de afgelopen 5 jaar telkens tot werkgever van het jaar verkozen met een waardering van 8.7.

De succesformule van Jos de Blok staat model voor een nieuwe manier van werken en werpt grote ogen op in andere sectoren en in het buitenland. Het model vindt nu navolging bij politie en in het onderwijs en professoren komen van heinde en verre om een glimp van zijn visie op te vangen.

Jos werd in 1960 geboren in Vogelwaarde, Zeeuws-Vlaanderen in een katholiek gezin. Zijn moeder (nu 81) was gezinsverzorgster en is zijn grote inspiratiebron. Solidariteit kreeg hij er met de paplepel in gegoten. Hij wordt vegetariër, politiek bewust en activist en vraagt zich al jong af hoe we de dingen hebben verdeeld in de wereld?

In de jaren 1980 werkt Jos als (wijk)verpleegkundige onder ideale omstandigheden tot de introductie van het ‘productenboek’. De zorg werd een industrie. Fusies en reorganisaties volgden en het aantal managers steeg buitenproportioneel om zgn. organisaties te professionaliseren. Dit leidde tot verschraling van de zorg en torenhoge kosten.

Jos gaat zich met hand en tand tegen de toenemende hiërarchie verzetten. Eerst probeert hij dit van binnenuit als directeur van een thuiszorgorganisatie, maar hij loopt al snel op tegen een muur van onwil. Samen met zijn vrouw bedenkt hij dan Buurtzorg, waarin de nadruk op samenwerking en zelfstandig handelen ligt.

Sarah Marijnissen spreekt deze inspirator en visionair die model staat voor een andere manier van denken en een nieuwe tijd.

Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 23 april 2017, 15:55 op NPO2

Herhaling: zaterdag 29 april 2017, 07:55 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



