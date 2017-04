Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 4 Sterren

In de tweede reeks van Een Andere Kijk, een programma in het kader van de boeddhistische programmering, staat boeddhiste Sarah Marijnissen stil bij een andere kijk op persoonlijk leiderschap.

Hoe verhoudt de manier waarop leiderschap vorm krijgt in de wereld zich tot hoe men regie voert over zijn of haar persoonlijk leven en omstandigheden? Authentiek leiderschap over anderen vloeit altijd voort uit persoonlijke en gedeelde waarden. De wereld verandert echter in rap tempo. Ondanks het economisch herstel zien we allerlei breuklijnen in de samenleving ontstaan. Een groeiende groep mensen heeft het gevoel dat hen steeds meer wordt afgepakt.



Dagelijks zien we hoe onvrede breed wordt uitgemeten in de media over toenemende onverdraagzaamheid, het eigenbelang eerst, fakenieuws en het verdwijnen van moreel besef. We zijn getuige van politieke aardverschuivingen. Niet eerder werd er zo geworsteld met vragen als wat is echt? Wat is nep? Terwijl de status en macht van oude instituties afbrokkelt, groeit die van het individu en het ego mede dankzij de sociale media. Het is onvoorspelbaar waar de veranderingen toe zullen leiden, maar het gevoel bekruipt alsof we op drijfzand leven. De woelige tijdsgeest brengt existentiële twijfel onder mensen. In deze chaos van informatie wordt de roep naar ordening en richting groter. Wat zijn nieuwe denkbeelden die antwoord geven op deze woelige tijd? Op wie of wat moeten we vertrouwen? Op onze persoonlijke waarden? Dat vereist wel persoonlijk onderzoek, want wie ben ik? En in wat voor samenleving wil ik leven? Draag ik bij aan angst of aan vertrouwen dat uit deze chaos nieuwe kansen en mogelijkheden voort zullen komen?

In de onderstroom van de samenleving, vaak buiten het blikveld van de meeste mensen, is een omvangrijke beweging gaande die aan ‘een nieuwe tijd’ werkt, zowel individueel als binnen maatschappelijke organisaties. Hier telt vooral de menselijke maat en een levensvisie die zich baseert op samenwerking en delen in plaats van persoonlijk gewin, bezit en macht. Duurzaamheid is hier het objectief, zowel ecologisch als in sociale zin.

Sarah Marijnissen praat hierover in zes afleveringen van Een Andere Kijk met zes vernieuwers, die de moed hebben op unieke wijze leiding te nemen over hun eigen leven en dat van anderen. Bijzondere personen die door soms pittige levenservaringen hun authentieke stem hebben gevonden, waarmee ze hun leven en dat van anderen richting en liefde geven.

De gasten zijn:

Nina Elshof - Zondag 16 april op NPO2. Lees meer >>

Nina Elshof Is Feng Shui-deskundige, binnenhuisadviseur en oprichter van de Feng Shui Academie. Door een hectisch bestaan zijn we ons niet bewust van de invloed van onze woonomgeving op ons gemoed, maar volgens Nina Elshof bestaat er een diepe relatie hiertussen. Levensenergie kan vrijer door een huis en tussen bewoners stromen wanneer er meer richting aan de inrichting en materie in het huis gegeven wordt. Hoe kun je een energieblokkade in je woning herkennen die harmonie én groei belemmert? Wat kun je leren uit rommel?

Jos de Blok - Zondag 16 april op NPO2





Jos de Blok is mede-oprichter en directeur van Buurtzorg Nederland, de grootste thuiszorgaanbieder met 14.000 medewerkers. Ze onderscheiden zich in het werken met kleine autonome teams zonder managers, zodat de organisatiekosten laag blijven en de beslissingsbevoegdheden bij de verzorgenden blijft. Met succes. De patient staat weer in het middelpunt van de belangstelling en de verpleegkundigen leveren met veel enthousiasme kwalitatief hoge zorg af. Inmiddels viert Buurtzorg zijn 10-jarig bestaan. En, Buurtzorg Nederland verovert niet alleen ons land, Jos de Bloks invloed en inspiratie raakt tot ver daarbuiten, dwars door lands- en cultuurverschillen heen. Hoe kan dat? Welke snaar raakt De Blok bij mensen? En, wat drijft hem?

Ilonka de Haan - datum nog niet bekend





Hoe neem je leiderschap over je eigen leven wanneer je al jong in een burnout terecht komt, zoals coach en trainer Ilonka de Haan? Als innerlijke pijn plotseling jouw succesvol functioneren in de samenleving belemmert en je het gevoel hebt de regie over je bestaan te verliezen? Hoe vind je dan de weg terug naar vitaliteit en levensvreugde? Ilonka ontdekte via haar eigen adem haar authentieke kracht en inspireert nu anderen weer meester over hun eigen leven te worden. Ze is mede-oprichter van het succesvolle Buddy tot Buddy project: een horizontale organisatie waarbij Nederlanders 1-op-1 aan een vluchteling van het AZC gekoppeld worden. Centraal staat laagdrempelig, eenvoudig menselijk contact.

Ralph Wieske - datum nog niet bekend





Ralph Wieske is gezagvoerder in de Boeing-777 en vliegt vierhonderd passagiers naar bestemmingen over de hele wereld. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Hij moet voorafgaand aan iedere vlucht op alles voorbereid zijn. Tien jaar geleden maakte hij kennis met een boeddhistische kijk op het leven die gebaseerd is op onzekerheid en grondeloosheid. Wat gebeurt er wanneer de wereld van meditatie zich mengt met het gezag voeren in een vliegtuig? Hoe breng je niet-weten en loslaten van meditatie samen met de wereld van controle en logisch denken? Het was voor hem een lange weg van gezagvoerder naar authentiek leider.

Hoe ervaart Ralph vanuit de lucht hemel en aarde?

Farida Moultmar - datum nog niet bekend





Voor de Marokkaans-Nederlandse da Moultmar is mode ontwerpen haar medicijn. Ze doet vanuit haar wijkatelier in de Afrikaanderbuurt in Rotterdam-Zuid, samen met kunstenaars, designers en buurtbewoners. Zij produceert hier als coupeuse – samen met buurtbewoners - kleding voor kunstenaars en ontwerpers, die ze ook ondersteunt bij het uit uitwerken van concepten en patronen. De wijk heeft een negatief imago, maar in het hart van deze buurt floreert de Afrikaander Coöperatie, een samenwerking van 50 kleine ondernemers die buurtbewoners de kans geeft hun talenten tot bloei te brengen. Het wijkatelier is er onderdeel van, waar de mix aan culturen als een rijkdom wordt ervaren. Hier is delen niet alleen bedrijfsmatig, maar ook luisteren naar elkaars levensverhalen over oorlog, vluchten en elkaar helpen. ‘Je wordt sterker van verlies, van negatieve dingen’. Het maakt van mensen echte mensen’.

Herman Wijffels - datum nog niet bekend





Na een indrukwekkende loopbaan als bankier en econoom is Herman Wijffels onlangs in najaar 2016 met emeritaat gegaan. Hij groeide op als boerenzoon in Zeeland, in het grensgebied met België. Het is voor hem niet moeilijk de film van zijn leven terug te draaien en zijn jeugd op de boederij te voelen. Daar, liggend op zijn rug in een weiland bij de boerderij en luisterend naar de leeuwerikken kreeg hij een limuneuze ervaring, een eenheidservaring, die een sterke stempel op zijn leven en latere werk zal gaan drukken. Wat zou voor onze samenleving in transitie heilzaam kunnen zijn? Waar halen we nieuwe waarden vandaan? Hoe kunnen we voorkomen dat angst en onzekerheid het roer overnemen? En hoe geven we ons leven vorm vanuit authentieke kracht, vanuit persoonlijk leiderschap?

Een andere kijk is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Eerste uitzending: 16 april 2017, 15:50 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten

