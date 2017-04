Een Andere Kijk: Nina Elshof

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 3 Sterren

In de eerste aflevering van Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap spreekt Sarah Marijnissen met Feng Shui deskundige en binnenhuisadviseur Nina Elshof.

Feng Shui is een eeuwenoude Chinese filosofie die inzicht geeft in de invloed die de woonomgeving op mensen heeft. Door een hectisch leven staan we vaak niet stil bij de invloed die de inrichting van deze woonruimte op ons gemoed kan hebben. Vaak is ons interieur eerder een gevolg van trends en willekeurige keuzes. Maar levensenergie kan vrijer stromen door het huis en tussen de bewoners en de woning wanneer we hier meer richting aan geven. Hoe kun je een energieblokkade in je woning herkennen die harmonie én groei belemmert? En wat doe je ermee?

Nina Elshof staat aan de oorsprong van de enige erkende Feng Shui Academie in Nederland, waarvan zij ook directeur is.

‘Bij Feng Shui wordt er niet gekeken naar het aantal vierkante meters van een woonruimte, of de bouwkosten. De behoeften van de mens staan centraal. ’Wanneer voldoet een slaapkamer aan de slaapbehoefte? En wat is de functie van de woonkamer?. ‘Mensen worden steeds individueler, als los zand’. De woonkamer kan het samenzijn weer versterken’.

Onze directe woonomgeving heeft een grote invloed op ons welbevinden én omgekeerd: je huis geeft de mogelijkheid om er je persoonlijkheid in uit te drukken. ‘Het is de ultieme plek die ons stimuleert om te weten wie we ten diepste zijn’.

Maar wat doe je met de minder goede kanten van je huis? De meeste mensen bouwen immers niet hun eigen huis. Zo is de inrichting van de ingang bijvoorbeeld heel belangrijk. Als je vol stress aan het einde van de dag de voordeur binnen stapt en struikelt over fietsen, stapels post of jassen, dan neem je die stress direct mee het huis in.

Ook heeft de Feng Shui een eigen kijk op rommel in huis: ‘Rommel is dat wat jouw leven belemmert om vrij te leven’. ‘Spullen maken lawaai.’ Alles vertelt een verhaal, zoals de figuren in de wanden van de Harry Potterfilms. Wanneer je dit getetter kunt terugbrengen, komt er stilte waarin mooie, onvermoede dingen kunnen bovenkomen.

Vanuit de Feng Shui-gedachte gaat het bij opruimen niet zozeer om ordenen, maar om herkennen. Wat zegt die stapel rekeningen over jou? Spullen zijn reminders van dingen die nog aandacht vragen.

Nina Elshof beschrijft ook de energetische tendensen voor dit jaar waarin ze ziet dat yang, dat staat voor het archetypische mannelijke, steeds meer plaats maakt voor yin, het vrouwelijke. Yin is meer naar binnen gericht, dat wat leven kan dragen. Ze ziet een beweging naar binnen én meer samen. Het is een bijzonder moment in de tijd. Op het moment dat bestaande zekerheden wegvallen heerst angst, dan is er even helemaal niets, behalve ruimte en stilte om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.





Een Andere Kijk op Persoonlijk Leiderschap wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 16 april 2017, 15:50 op NPO2

Herhaling: zaterdag 22 april 2017, 07:45 op NPO2

Presentatie: Sarah Marijnissen

Regie: George Schouten



