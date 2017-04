TV: In Pursuit of Silence

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 2 Sterren

We worden voortdurend – al dan niet vrijwillig – omringd door geluid. Stilte wordt meer en meer een zeldzaam goed of zelfs iets uit vervlogen tijden. Maar bestaat pure stilte? Waarom gaan we ernaar op zoek? Of omgekeerd, waarom lopen we er net van weg?



Bekijk de trailer:



In een trip rond de wereld verkennen we de geheime aard van stilte – van de stilte in de afgelegen Amerikaanse wildernis over Japanse zen-kloosters naar de hallucinante afwezigheid van stilte in hedendaagse grootsteden, waar geluidshinder ongezond wordt en agressie en stress veroorzaakt. Er is immers geen enkel aspect van het menselijke bestaan waar geluid en stilte géén invloed op hebben.



'In Pursuit of Silence’ is een cinematografische luisterervaring, paradoxaal genoeg een verrassend muzikale film die je oren doet spitsen en je de tijd geeft om stil te staan bij stilte.

Regie: Patrick Shen

In Pursuit of Silence wordt uitgezonden door de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: Zondag 9 april om 15.00 uur op NPO2

Herhaling: Woensdag 12 april om 23.55 uur op NPO2

