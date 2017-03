Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 1 Sterren

De verkiezingen zijn net achter de rug, en nu wordt het kijken welke coalitie levensvatbaar blijkt. Groen links heeft het goed gedaan. Maar wordt het niet eens tijd voor een Boeddhistische Partij?



Luister naar een gesprek dat 'Cybermonnik' Maurice Knegtel had met een luisteraar in 2012, in het programma Hemelsbreed van de Boeddhistische Omroep die in 2015 werd opgeheven. Door de politiek, welteverstaan. Hoe breng je boeddhistische waarden in de praktijk? En wat zijn dat eigenlijk, 'boeddhistische waarden'?





Lees ook: Verkiezingen, boeddhisme en gevilde koeien. “Bekommer je niet om de wereld”, zei de Boeddha. Moet je je als spiritueel persoon bezighouden met politiek? René verzamelde veertien voorschriften voor de geëngageerde boeddhist.

