TV: Silent Snow

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 4 Sterren

In Groenland reizen twee meisjes naar het dorp waar een van hen nog woont. In prachtige beelden worden we deelgenoot van de opwarming van de aarde en de langzame vergiftiging van hun wereld.



Bekijk de trailer:







Pipaluk, een jonge Groenlandse, gaat op zoek naar de stille moordenaar die haar volk langzaam vergiftigt. Een reis door drie continenten maakt haar duidelijk dat onafbreekbare pesticiden niet alleen haar land, maar de hele wereld bedreigen.



De witte vlaktes van de Noordpool zijn een prachtig voorbeeld van de schoonheid van ongerepte natuur: een uitgestrekt ‘niets’ waarin slechts weinig mensen of dieren weten te overleven. Maar de Inuit gemeenschap die er al eeuwen leeft wordt bedreigd door stille moordenaars. Onafbreekbare bestrijdingsmiddelen uit de hele wereld verzamelen zich hier onzichtbaar en vergiftigen de inwoners. Pesticiden zoals DDT worden door middel van oceaanstromingen en de wind naar het noorden gevoerd, waarna ze in de sneeuw en het voedsel van de Inuit terechtkomen, met verschrikkelijke gevolgen. Ook global warming vormt een bedreiging.



In Silent Snow begint een groep ervaren Inuit per hondenslee aan een gevaarlijke tocht over het steeds dunner wordende ijs. Terwijl de opwarming van de aarde en het smelten van gletsjers direct waarneembare problemen zijn, blijft de vervuiling van hun land een bedreiging die ze zich moeilijk kunnen inbeelden.



We volgen Pipaluk, een jonge Inuit, op zoek naar de oorzaken van de vervuiling van haar land. Ze reist naar Afrika, Zuid-Amerika en Azië, waar ze geconfronteerd wordt met de tegenstrijdige belangen tussen korte termijn winst en duurzame oplossingen op het gebied van landbouw, industrie en gezondheidszorg. Zo wordt DDT in Afrika nog steeds gebruikt in de strijd tegen malaria, ondanks de schadelijke effecten, en krijgen gezondere alternatieven geen kans. In Centraal Amerika kampen plantagearbeiders met ernstige gezondheidsproblemen door bestrijdingsmiddelen en in India wordt een rivierwachter die strijdt tegen de vervuiling door chemische fabrieken bedreigd door zijn dorpsgenoten die van diezelfde fabrieken afhankelijk zijn voor hun werk en inkomen.

Aansluitend wordt de film Silent Land van regisseur Jan van den Berg uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.



Lees verder ->



Silent Snow wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 19 maart 2017, 15:15 op NPO2

Herhaling: Woensdag 22 maart 2017, 23:55 op NPO2

Regie: Jan van den Berg

Social media