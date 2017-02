TV: Altruism Revolution

Generaties lang zijn we er vanuit gegaan dat mens vooral wordt voortgedreven door eigenbelang. De laatste decennia is dat besef sterk aan het kantelen. Onderzoek uit de psychologie, sociologie, de politieke wetenschap en de experimentele economie toont aan dat we de motivatie voor menselijk gedrag moeten heroverwegen.



Er zijn biologische redenen om aan te nemen dat de neiging tot samenwerking sterker is dan egoïstisch gedrag. Kinderen vertonen al in hun eerste jaar spontaan altruïstisch gedrag. Ze zijn in staat om met volwassenen een doel af te spreken en na te streven.



In de natuur zijn ontelbare voorbeelden te vinden van onzelfzuchtig gedrag. Vrouwtjesleeuwen zorgen voor de welpjes van anderen en vogels en muizen riskeren hun leven voor elkaar.



Als altruïsme intrinsiek is en we allemaal de vruchten kunnen plukken van onzelfzuchtig gedrag, moet een maatschappij die is gebaseerd op altruïsme mogelijk zijn. Boeddhistisch monnik, fotograaf en bestsellerauteur Mathhieu Richard is een pionier op dit gebied. Zijn gedachtegoed wordt gedoceerd op Harvard Business School en heeft veel mensen geïnspireerd, van de CEO van Mars tot de econoom Jeffrey Sachs.



De documentaire The Altruism Revolution roept op basis van wetenschappelijk onderzoek op tot een maatschappij waarin we beter voor elkaar zorgen.





Altruism revolution is een productie van de boeddhistische stroming van de KRO-NCRV.

regie: Sylvie Gilman en Thierry de Lestrade.

Zondag 26 februari bij de KRO-NCRV op NPO2 om 15:00.

Herhaling op 1 maart, 00:00 op NPO2



Deze documentaire werd eerder uitgezonden in 2016

