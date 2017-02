TV: Hermits

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 1 Sterren

Vijfentwintig jaar geleden vertrok de Amerikaanse schrijver Bill Porter naar het Zhongnan gebergte om moderne Chinese kluizenaars te ontmoeten. Nu keert hij terug.



Porter schreef het boek Road to Heaven over, een standaardwerk voor westerlingen die zich afvragen wat er over is van het boeddhistische en daoïstische ascetisme in China. Porter keert bijna een kwart eeuw later voor de eerste keer terug naar Zhongnan om van binnenuit het kluizenaarleven vol stilte en diepe devotie te ervaren, op een adembenemende locatie.

Het kostte de filmploeg drie jaar en veertien bezoeken aan het moeilijk te bereiken gebergte om Hermits te voltooien. De documentaire is zo natuurlijk mogelijk gemaakt om alles te laten zoals het is. Zonder technische ingrepen, om zo dicht mogelijk bij de eenvoudige manier van leven van de kluizenaars te komen.



Kijk ook: Jan Geurtz over kluizenaarschap in Nederland

Speciaal voor Bodhitv ging Menno Bijleveld langs bij schrijver Jan Geurtz, en hij praatte met hem over de romantiek van het kluizenaarschap en de noodzaak van meditatie om jezelf tegen te komen.







Hermits is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: 19 februari, 15:00

Herhaling: 22 februari, 00:40



Deze documentaire werd eerder uitgezonden in 2016

Social media