De beste boeddhistische tv van 2016

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 4 Sterren

De top vijf van de best bekeken boeddhistische programma's van 2016 op NPO2. Allemaal online te zien!



5: Hyls, fan Fries nei Ariya

Wat is de prijs van waar geluk? Hyls Hiddema uit Weidum doet zijn intrede in het boeddhistische Ariya Centrum in Thailand. Daarvoor moest hij, net als de Boeddha zelf, zijn Thaise vrouw Waw en zevenjarige zoon Aran achterlaten.



Kijk nu naar Hyls, fan Fries nei Ariya bij Omroep Fryslan >>









4: Zen en de kunst van compassie

India is het land waar de Boeddha vandaan komt, maar het boeddhisme is er al eeuwenlang zo goed als verdwenen. Hindoes, moslims, christenen en ontelbare andere spirituele bewegingen kleuren er de straten. Maar ze botsen en bestrijden elkaar ook, net als in de rest van de wereld. Ver weg van de drukte, in het zuiden van India heeft de Jezuïet en zenmeester Ama Samy een meditatiecentrum gesticht, waar westerlingen en Indiërs samen de stilte zoeken. Hij verenigt christendom en boeddhisme, zonder water bij de wijn te doen en zonder er een soep van te maken.



Kijk nu naar Zen en de kunst van compassie op npo.nl >>







3: Pillen of chillen

Bijna 4,5% van de kinderen tussen 4 en 18 jaar slikt op dit moment pillen voor de behandeling van ADHD. In adviesrapporten constateert de Gezondheidsraad dat de "toegenomen prestatiedruk" en de "afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag" belangrijke oorzaken lijken te zijn van de sterk gegroeide hulpvraag. Pillen of chillen is een documentaire over mindfulness als alternatief voor Ritalin bij de behandeling van ADHD.



Kijk nu naar Pillen of chillen op npo.nl >>







2: Widening Circles

De 87 jarige milieu-activiste Joanna Macy laat zien hoe we kunnen leren leven in een bedreigde wereld. Al jaren horen we berichten dat de wereld die we kennen bedreigd wordt. Nucleaire rampen, klimaatverandering, de lijst is lang. Het goede nieuws is dat we er nog steeds zijn, maar iedere nieuwe calamiteit roept een verlangen op om je kop in het zand te steken. Regisseur Pat van Boeckel maakt de documentaire juist ook met het oog op de Amerikaanse verkiezingen.

Kijk nu naar Widening Cricles op npo.nl >>







1: The Mountain Yogi

Het Tibetaanse boeddhisme kent veel verschijningen, maar de traditie van Milarepa spreekt wel het meest tot de verbeelding. Dit zijn de yogi’s hoog in de Himalaya, die vaak jarenlang, onder barre omstandigheden en in totale afzondering hun meditatie doen. Lama Govinda, (Pooh, 1962) is zo’n kluizenaar, en we volgen hem wanneer hij na twintig jaar zijn grot verlaat om zich onder de mensen te begeven.



Kijk nu naar The Mountain Yogi op npo.nl >>











Alle programma's werden in 2016 uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.



