TV: Heart of a Dog

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 5 Sterren

In Heart of a Dog schetst Laurie Anderson de impact van het overlijden van haar terriër Lolabelle; het resultaat is een lucide analyse van liefde en gemis en de kunst van story telling. De documentaire is opgedragen aan Lou Reed, Andersons overleden echtgenoot.

Bekijk de trailer:







Anderson staat stil bij het grappige Jack Russell-achtige hondje en verliest zich in een stream of consciousness-vertelling, waarin herinneringen aan haar jeugd, haar moeder en politieke en filosofische theorieën over elkaar heen buitelen. ‘Het is de eerste keer dat ik verhalen bijeen heb proberen te brengen in de […] structuur van een film’, zegt Anderson, die als multimediaperformer gewend is te werken met meerdere schermen in de ruimte.



Heart of a Dog focust op de bardo, de periode na het overlijden waarin volgens de boeddhistische leer de identiteit van een mens of dier verloren gaat en het bewustzijn zich opmaakt voor de overgang naar een andere levensvorm. Voor Anderson was de film een manier om de geest van Lolabelle te begeleiden én een artistiek experiment. In de film combineert ze haar kwaliteiten van musicus, beeldend kunstenaar en performer en weeft ze van animatie, 8mm-familiefilmpjes, tekst en zelf geschreven composities een indrukwekkende vertelling.





Heart of a Dog wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 22 januari 2017, 15:30 op NPO2

Regie: Laurie Anderson

Social media