Sneak preview boeddhistische tv in 2017

Een kleine sneak preview van een paar van de boeddhistische tv-programma's die in 2017 op de buis komen. Onder voorbehoud, natuurlijk, want er kan nog van alles veranderen!



Heart of a Dog

Regie: Laurie Anderson

In Heart of a Dog schetst Laurie Anderson de impact van het overlijden van haar terriër Lolabelle; het resultaat is een lucide analyse van liefde en gemis en de kunst van story telling. De documentaire is opgedragen aan Lou Reed, Andersons overleden echtgenoot.



Bekijk de trailer:





Anderson staat stil bij het grappige Jack Russell-achtige hondje en verliest zich in een stream of consciousness-vertelling, waarin herinneringen aan haar jeugd, haar moeder en politieke en filosofische theorieën over elkaar heen buitelen. ‘Het is de eerste keer dat ik verhalen bijeen heb proberen te brengen in de […] structuur van een film’, zegt Anderson, die als multimediaperformer gewend is te werken met meerdere schermen in de ruimte.



Heart of a Dog focust op de bardo, de periode na het overlijden waarin volgens de boeddhistische leer de identiteit van een mens of dier verloren gaat en het bewustzijn zich opmaakt voor de overgang naar een andere levensvorm. Voor Anderson was de film een manier om de geest van Lolabelle te begeleiden én een artistiek experiment.



Singing with Angry Bird

Regie: Hyewon Jee

De populaire Koreaanse operazanger 'Angry Bird' leidt een kinderkoor in de sloppenwijken van Pune in India. Maar de ouders van de kinderen leveren niet veel steun, en zijn niet overtuigd van de waarde van het koor. Angry bird, die zijn bijnaam te danken heeft aan zijn opvliegende karakter, probeert de ouders er bij te betrekken door ze mee te laten zingen in het koor. Dat blijkt al snel een van de grootste uitdagingen van zijn leven te worden. Een ontroerende en komische documentaire.



Bekijk de trailer:





Silent Land

Regie: Jan van den Berg

Een reis door de prachtige landschappen van Cambodja, maar ook door het onzekere bestaan van boerenfamilies. In Cambodja wordt steeds meer vruchtbare grond ingenomen door grootschalige landbouwindustrie. In de schaduw hiervan vechten boerenfamilies voor hun landrechten om bij te blijven dragen aan lokale voedselzekerheid. Wie heeft het duurzame antwoord om de groeiende wereldbevolking te voeden? Silent Land laat de verhalen achter deze tweestrijd zien.



Bekijk de trailer:



De film neemt de kijker mee in de wereld van de jonge moeder Seng Channeang uit Cambodja. Zij ziet hoe grote bedrijven die suiker verbouwen het land rondom haar dorp roven. Ze is bang dat dit haar ook zal gebeuren. Daarom besluit ze te vechten voor de rechten van haar land en haar droom om organisch voedsel te verbouwen. Aan de andere kant zien we grootgrondbezitter en één van de rijkste mannen uit Cambodja His Excellency Mong Reththy. Ook hij droomt van een betere toekomst voor zijn land.

De film is een vervolg op het succesvolle Silent Snow uit 2011.





Alle drie de films worden in 2017 uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Alle gegevens onder voorbehoud

Uitzenddata: nog niet bekend

