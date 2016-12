TV: Pillen of chillen

Bijna 4,5% van de kinderen tussen 4 en 18 jaar slikt op dit moment pillen voor de behandeling van ADHD. In adviesrapporten constateert de Gezondheidsraad dat de "toegenomen prestatiedruk" en de "afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag" belangrijke oorzaken lijken te zijn van de sterk gegroeide hulpvraag. Pillen of chillen is een documentaire over mindfulness als alternatief voor Ritalin bij de behandeling van ADHD.

Om te onderzoeken of mindfulness een alternatief kan zijn voor Ritalin is het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind UvA-minds het onderzoek 'Meditatie of Medicatie' gestart. In dit onderzoek krijgen twee groepen jongeren over de duur van een aantal maanden een verschillende behandelmethode. Een groep krijgt medicatie, de andere groep volgt een mindfulnesstraining. Populair gezegd: pillen of chillen. De leiding is in handen van Dr. Susan Bögels, directeur van UvA-minds en internationaal gerenommeerd op het gebied van mindfulness en cognitieve therapie. Het onderzoek is twee jaar aan de gang en de resultaten zijn opzienbarend. Mindfulness-training bij kinderen met ADHD leidt tot sterke vermindering van gedragsproblemen, impulsiviteit, en verbetering van de aandacht en concentratie.

Dani en zijn moeder Andrea hebben deelgenomen aan het onderzoek en waren zeer gebaat bij de mindfulnestrainingen. We ontmoeten Dani en zijn moeder en we zien Susan Bögels aan het werk. Door hoe zij de kinderen in haar onderzoek benadert, leren we de kinderen op een bijzondere manier kennen. In de film komen we er achter dat ADHD helemaal niet persé een stoornis is, maar dat kinderen met ADHD ook creatief, vindingrijk en humoristisch zijn. En gebaat zijn bij "even pauzeren".

Hoewel de mindfulness heel effectief blijkt te zijn, is het echter niet een instant oplossing. De maatschappelijke omgeving is anders dan de onderzoeksomgeving. Prestatiedruk en de afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag blijven. Dani en zijn moeder besloten toch over te stappen op medicatie, ondanks de positieve effecten van mindfulness.

In de documentaire zien we Dani en een aantal andere kinderen van het onderzoek een tijd later. Zij vertellen over hoe de toenemende druk en prikkels hen toch heeft doen kiezen voor medicatie. Betekent dit dat mindfulness geen alternatief is voor Ritalin in onze samenleving of is onze samenleving als geheel eigenlijk toe aan een mindfulnesstraining?

Pillen of chillen is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 11 december 2016, 15:30 op NPO2

Herhaling: nog niet bekend

Regie: Simon Bunt

