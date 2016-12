TV: 1000 Hands of the Guru – Saving Buthan’s Sacred Arts

De eeuwenoude thangka’s van Buthan zijn prachtig geschilderde rollen met spirituele voorstellingen. Ze vormen het centrum van de spirituele beoefening. Maar nu de oudste thangka’s verloren dreigen te gaan komt een bijzondere groep samen om te vechten voor hun restauratie en voortbestaan.

Bhutan is het enige Vajrayana boeddhistische land ter wereld. Een van de belangrijkste elementen van het Vajrayana boeddhisme is de integratie van de thangka in meditatie. Thangkas zijn ingewikkeld beschilderde rollen die via spirituele en historische verhalen de zegeningen doorgeven van spirituele goeroes.

Als een Amerikaanse restauratiemeester het pad kruist van vier monniken en een koninklijke geleerde, begint hun gezamenlijke reis naar het herstel van deze levende heilige relikwieën. Onderweg, terwijl vele thangka’s hun oude glorie hervinden, blijken de meesters van de restauratie zichtegelijkertijd de kunst van het loslaten eigen te maken.



We volgen het restauratieteam in hun strijd tegen verval en onwetendheid over het behoud van cultureel erfgoed. Ze vechten voor het voortbestaan van Bhutan’s rijke kunstschatten te midden van de snelle technologische ontwikkeling van het land.





1000 Hands of the Guru – Saving Buthan’s Sacred Arts is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Uitzending: zondag 27 november 2016, 15:30 op NPO2

Herhaling: woensdag 30 november, 23.55 op NPO2

