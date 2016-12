Singer-songwriter en boeddhist Leonard Cohen overleden

Auteur: Marijn van der Waa

Waardering: 2 Sterren

De Canadese zanger en boeddhist Leonard Cohen is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn management op zijn Facebook-pagina.

"Met diepe droefheid melden we dat de legendarische dichter, songwriter en artiest Leonard Cohen is overleden", schrijft zijn management. "Daarmee hebben we een van de meest vereerde en visionaire muzikanten verloren."



De film Hallelujah! Leonard Cohen is terug die de in 2015 opgeheven Boeddhistische Omroep maakte laat de zanger van dichtbij zien tijdens concerten op zijn recente Europese tournee en in authentieke beelden van zijn verblijf bij zijn zenmeester en spirituele vriend Sasaki Roshi. Cohen: 'Het boeddhisme is geen religie. Er is geen geloof, geen dogma, geen verering. Ik vind het een vorm van vermaak. Diepgaand, weelderig en heerlijk vermaak.'



Bekijk de film op npo.nl >>





De documentaire volgt een aantal sporen van de Canadese dichter en singer-songwriter en boeddhist naar zijn laatste comeback. Zoals zijn verblijf in het Mount Baldy Zen Centre in Californië, waar hij de 104 jaar oude zenmeester Sasaki Roshi leerde kennen. Cohen: 'Hij bracht me de persoonlijke discipline bij die ik als jongere schrijver nooit had. Het boeddhisme is geen religie. Er is geen geloof, geen dogma, geen verering. Ik vind het een vorm van vermaak. Diepgaand, weelderig en heerlijk vermaak.'



Bonus: Cohen's laatste interview

Adam Remnick praatte afgelopen zomer met Cohen voor de podcast van The New Yorker. Het werd een ontroerend gesprek over zijn carriere, waardoor hij spiritueel door werd beinvloed, zijn laatste tour, en de voorbereiding op het eind.





