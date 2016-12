Kijk terug: Een andere kijk

Zondag 30 oktober was de laatste aflevering van de eerste serie van 'Een andere Kijk' af. Als alles meezit, is de serie terug op NPO2 in de eerste helft van 2017. Bekijk hier alle afleveringen nog eens na op Uitzending Gemist.

Mounir Samuel

Mounir Samuel (Amersfoort, 27), voorheen Monique Samuel, is een trotse Egyptisch Arabische Nederlander die midden in het proces van geslachtsverandering staat van vrouw naar man. In de eerste aflevering van de serie Een Andere Kijk die wordt uitgezonden op 18 september horen we Mounir voor het laatst met zijn ‘oude’ stem.



Edel Maex

“Heimwee naar de realiteit”, een prikkelende uitspraak van de Belgische psychiater, zenleraar en mindfulnesstrainer Edel Maex (60). “Iets, ergens in ons heeft heimwee”, maar heimwee waarnaar? En, hoe kunnen we dat verlangen realiseren? “In de werkelijkheid gaan staan en kijken veronderstelt een “radicale eerlijkheid en het zien van de magie van mildheid”.



Arita Baaijens

In deze aflevering spreekt Sarah Marijnissen met ontdekkingsreiziger en bioloog Arita Baaijens (Ede, 1956). Wat drijft haar te willen ontdekken? Waar gaat haar onderzoek over? ‘Iets wat we zijn kwijtgeraakt en niet meer bevragen, een gemis, een verlangen.’ Ze weet niet hoe het eruit ziet, maar één ding is duidelijk voor haar: je moet in beweging komen. En dat doet ze!

Hélène Christelle Munganyende

Zwarte vrouwen uit de milleniumgeneratie worden steeds duidelijker zichtbaar in onze overwegend witte samenleving. Onder hen: Hélène Christelle Munganyende (23). Als peuter ontvlucht Christella met haar familie in 1994 de burgeroorlog in Rwanda. Ze komen terecht in Zeeland waar ze relatief beschermd opgroeit in de afgeschermde omgeving van het asielzoekerscentrum.



Mostafa Hilali

Hoe leven wij vrij van angst? Vrij om te zijn wie we willen? Hoe kunnen we onze angst overwinnen en de moed vinden het onbekende tegemoet te treden? Deze vragen stelt de Marokkaans-Nederlandse Mostafa Hilali (42) zich dagelijks.

Adelheid Roosen

Leven, zonder ooit geleerd te hebben hoe je tot jezelf of de ander te verhouden. Het wordt een levenslange zoektocht van Adelheid Roosen (57) naar menselijkheid en intimiteit in de ontmoeting met de ander, met het onbekende.

Een andere Kijk is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Een andere Kijk werd gemaakt door:

George Schouten: regie;

Sarah Marijnissen: presentatie en redactie;

Bernd Wouthuysen: camera;

Nils Post: camera;

Marzouk Margouz/Martijn van Haalen: geluid;

Karin van Dijk/Marieke Stienen: visagie;

Carolien Ruijs: kleding;

Marlies Jonker: productie;

Laetitia Schoofs: eindredactie

Marianne Entius: productieleiding









