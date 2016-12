TV: Terreur, bron van angst

Auteur: Marijn van der Waa

Terreur, bron van angst is een indringend boeddhistisch egodocument van filmmaker Camiel Zwart en zijn worsteling met de angst die onze samenleving steeds meer in een wurggreep lijkt te nemen.



Nooit is hij bang geweest om de wereld te ontdekken, naar vreemde of ‘gevaarlijke’ plekken als sloppenwijken in Afrika of bendegebied in Honduras toe te reizen. Camiel wilde het echte leven proeven, begrijpen waar andere mensen vandaan kwamen, maar sinds hij en zijn vriendin een kindje verwachten wordt hij plotseling zelf ook geconfronteerd met een verhoogde angst voor en bezorgdheid over de wereld waarin zijn zoon zal opgroeien. De dreiging van het terrorisme, de angst voor vluchtelingen, de verhoogde Islam-haat en de polarisatie van de samenleving baren hem enerzijds grote zorgen, terwijl hij anderzijds merkt dat ook hij hier niet immuun voor is.



In ‘Terreur, bron van angst’ probeert Camiel te begrijpen waar deze angst vandaan komt en, nog belangrijker, zoekt hij naar het antwoord op de vraag hoe wij deze angst kunnen transformeren in iets positiefs, zodat zijn zoon in een veilige wereld zal kunnen opgroeien. In zijn onwil om te geloven in een wereld waarin we steeds verder van elkaar verwijderd raken gaat Camiel op zoek naar mensen die het haat zaaien tegen willen gaan, naar liefde in tijden van haat.







In een mozaïek van mensen en plaatsen trekken we vanuit de huiskamer van Camiel langs de Jungle in Calais naar de Brusselse wijk Molenbeek en ontmoeten we psychiaters, boeddhistische leraren en Camiels pasgeboren zoontje Nao. Naast het jagen op oplossingen van buitenaf trekt Camiel ook naar binnen; in zijn eigen verleden en religieuze opvoeding zoekt hij naar antwoorden en aanwijzingen over hoe wij als samenleving om moeten gaan met de angst die ons besluipt.



‘Terreur, bron van angst’ is een mozaïek documentaire die een ander licht wil laten schijnen op de groeiende angstcultuur binnen onze samenleving. Hoe kunnen we samen een positieve oplossing vinden om met deze angst te leren kunnen gaan?

Regie: Camiel Zwart



'De vijf gezichten van angst' met Tom Hannes op 4 en 5 december 2016

Tom Hannes is boeddhistisch leraar, therapeut, theatermaker en schrijver van onder andere 'Zen of het konijn in ons brein'. Op 4 december en 5 februari geeft hij de interactieve lezing 'De vijf gezichten van angst' in het MAS, het Museum aan de Stroom in Antwerpen.

Terreur, bron van angst is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Eerste uitzending: 20 november 2016, 15:30 op NPO2

Herhaling: 23 november, 00:15 op NPO2

