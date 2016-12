Leden gezocht voor adviescommissie boeddhistische programma's bij KRO-NCRV

In 2015 is de Boeddhistische Omroep Stichting opgeheven. Er is nog wel budget beschikbaar voor het maken van boeddhistische programma’s. De BUN heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met KRO-NCRV. De programmacoördinator is Laetitia Schoofs (voormalig BOS-directeur).

Met het vervallen van de BOS is ook de PAR, de Programma Advies Raad van de BOS, opgeheven. In de nieuwe structuur is echter nog steeds behoefte aan feedback over de geproduceerde programma’s en input voor nieuwe programma’s, vandaar dat met KRO-NCRV en de BUN is afgesproken dat er, namens de BUN, een driekoppige commissie voor programma-advies wordt samengesteld, die de programmacoördinator adviseert.

Taken en verantwoordelijkheden

het bekijken van de uitgezonden boeddhistische programma’s

het geven van feedback over de uitgezonden programma’s

het geven van advies en brainstormen over nieuwe programma’s

het netwerken om bovenstaande ook te baseren op input van andere geïnteresseerden

het twee keer per jaar samenkomen met de commissie en de programmacoördinator

Profiel en activiteiten

bij voorkeur boeddhist

met aantoonbare interesse in boeddhistisch medialand

openstaand voor de diverse boeddhistische stromingen en invalshoeken

met brede kijk op het boeddhistisch gedachtegoed

openstaand voor andere meningen en invalshoeken

Vergoeding

het gaat om een onbezoldigde functie

eventuele reiskosten worden vergoed



Geïnteresseerden kunnen zich met een motivatiebrief en kort CV tot en met einde november wenden tot secretariaat@boeddhisme.nl .

Gestreefd wordt naar een commissie met vertegenwoordiging vanuit de verschillende boeddhistische stromingen. Daarnaast wordt gestreefd naar een samenstelling van de commissie waarin ook jonge boeddhisten vertegenwoordigd zijn. Een kennismakingsgesprek is onderdeel van de procedure.





Dit is een mededeling namens de Boeddhistische Unie Nederland. Bodhitv kan geen vragen over deze funtie beantwoorden.

