Boeddhistische stroming bij KRO-NCRV in goede handen

Auteur: Redactie Bodhitv

Waardering: 3 Sterren

(Bron: Boeddhistisch Dagblad)



Het partnerschap tussen de voormalige Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) en de publieke omroep KRO-NCRV is er een van goede kwaliteit. ‘We zijn heel warm verwelkomd en er heerst een goede sfeer’, zegt Michael Ritman, voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De boeddhisten maken programma’s en zenden 23 uur per jaar uit via deze publieke omroep. De BOS stopte per 31 december 2015 als zelfstandige omroep met het uitzenden van radio-en tv-programma’s en vond wat de tv-programma’s betreft onderdak bij de christelijke omroep.

Ritman heeft de eerste jaarlijkse bijeenkomst met KRO-NCRV achter de rug en kijkt daar met veel genoegen op terug. ‘Ik ben erg blij te ervaren hoe het er binnen die organisatie aan toe gaat. Laetitia (Schoofs, voormalig directeur van de BOS) heeft als coördinator van boeddhistische programma’s haar weg gevonden bij die omroep. Hoewel ik het nog altijd jammer vind dat de BOS moest verdwijnen is het toch goed om te merken hoe Laetitia een beroep kan doen op de organisatie, dat heeft een flinke meerwaarde.’

Door de wat genoemd wordt boeddhistische stroming binnen de KRO-NCRV, wordt momenteel de serie Een andere kijk… uitgezonden. Boeddhiste en oud-radiomaker Sarah Marijnissen interviewt daarin mensen die aan veranderingen bloot staan en daardoor zelf en hun omgeving ook veranderen. Zij doet dat op een volstrekt eigen en boeiende wijze en durft ook zichzelf bloot te geven zonder dat de geïnterviewde bedolven wordt onder een verstikkende boeddhistische saus. Het is zeker dat deze serie in 2017 een vervolg krijgt.

De BUN is bezig een programma-adviescommissie samen te stellen die namens de boeddhistische achterban een volgens Ritman bescheiden invloed kan uitoefenen op aard en samenstelling van de boeddhistische onderwerpen die door KRO-NCRV worden uitgezonden. Hij mikt op een aantal jonge mensen die weten wat er in boeddhistisch Nederland speelt. In het verleden was er kritiek op de BOS waar het ging over het boeddhistisch gehalte- wat dat ook is, van de tv-producties. De radio kwam er veel beter vanaf.

Dit jaar is ook de site van een zelfstandig Bodhitv in de lucht gekomen. Namens de BUN is daar Reinier Tilanus bij betrokken. Op de site worden de programma’s van de boeddhistische stroming weergegeven, staan columns en interessante verhalen over boeddhisme en zijn onder andere verslagen te zien en te horen van onder meer radiomaker Menno Bijleveld.

Met Bodhitv –de site- kan volgens de BUN de boeddhistische inspiratie en dialoog levend gehouden worden. Waarmee ook geïnteresseerden in het boeddhistisch gedachtegoed bereikt kunnen worden en wellicht ook weer programma’s, eventueel uit het archief, ter beschikking gesteld kunnen worden

Social media